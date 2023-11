Per chi ha voglia il lavoro c' è | 1 | 3 milioni di posti nelle imprese fino a gennaio

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) Sì, lo scorso settembre il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 7,4%, dal 7,3% di agosto. Ma dando per buono il dato, che è pur sempre dell'Istat, va detto che sono 430mila le assunzioni previste dalleper il mese di novembre e 1,3quelle per il trimestre novembre-, con un incremento rispetto allo scorso anno del +12,6% (+48mila assunzioni) nel mese e del +8,4% (+101 mila assunzioni) nel trimestre. E anche a questi numeri, diffusi da Unioncamere e Anpal c'è da credere. Come a dire, il mercato italiano del, tra un dibattito e l'altro sul salario minimo, è vivo e vegeto. E il merito è anche e soprattutto dell'onnipresente turismo con 66 mila entrate nel mese (+14 mila rispetto a 12 mesi fa, +28,3%) e del commercio, con 68 mila assunzioni a novembre (+ 8mila; +13,2%). ...