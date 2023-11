Pedullà | Mazzarri-Napoli per sette mesi! “De Laurentiis gela Tudor | aspettava il via libera alle sue condizioni

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 novembre 2023)per la panchina?di Sportitalia svela gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di DeNotizie Calcio– Una notte di riflessione intensa per la SSCporta nuovi sviluppi: Walteremerge come un candidato sorpresa per la panchina, mentre Igorattende risposte sul suo contratto dimesi con opzione per il rinnovo fino a giugno 2025, legato alla qualificazione in Champions League.: La Scelta traMentresembrava vicino a firmare, un’inaspettata proposta daha riacceso la competizione. Alfredodi Sportitalia riferisce che ...