Patto Italia - Albania | il Pd | ' Viola la Costituzione ed è censurabile'

Il testo è stato presentato da Pierfrancesco Majorino (PD) , primo firmatario, e condiviso da Alleanza Verdi e Sinistra, AzioneViva, Movimento 5 Stelle eCivico. La mozione invita la ...

Accordo Italia-Albania: un altro patto illegale, un altro tassello della ... Melting Pot

Il trattato Italia-Albania sui centri di detenzione Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

E’ vero che la normativa nazionale consente l’utilizzo di animali nei circhi a patto che siano quelli già presenti e/o nati in quella struttura, ma qualcosa si può fare sicuramente, in attesa di una ...Dario Parrini e Alessandro Alfieri (Pd): «L'intesa dell'Italia con l'Albania in materia di flussi migratori non è solo censurabile nel merito. Pone in realtà anche un grosso problema di legittimità co ...