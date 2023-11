Pattinaggio artistico | questa settimana la Warsaw Cup 2023 Ci sono Pezzetta e Manni-Roethlisberger

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Non solo Grand Prix. Oltre alla quinta tappa della rassegna itinerante, che farà capolino a Espoo per il suo quinto appuntamento, questo finesi svolgerà anche la Warsap Cup, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series-2024. Sarà una gara molto importante in ottica italiana, in quanto coinvolgerà due rappresentanti della Nazionale motivati a fare bene nel corso diannata sportiva. Tra le più attese figura infatti Anna, atleta che già in stagione è riuscita ad attestarsi oltre i 60 punti nello short sfoggiando una grandissima tecnica nei salti (triplo lutz in primis) e motivata a misurarsi in un contesto stimolante, pregno di avversarie di pari livello (ben 33 ...