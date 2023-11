Parte da Torino il progetto per la riforestazione “Think Forestry”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023)(ITALPRESS) – Si è aperto con la piantumazione di oltre 1000 alberi al parco Colletta diil” di Intesa Sanpaolo. L'iniziativa è stata avviata attraverso la partnership con Rete Clima, società leader in Italia nello sviluppo di piani die di sostenibilità ambientale, ed ha come obiettivo di favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni. Il piano prevede la messa a dimora di oltre 100 milioni di alberi a livello globale attraverso l'azione congiunta della banca e delle imprese clienti. Per il parco Colletta sono state individuate specie tipiche della pianura pre-collinare torinese come la farnia, il carpino bianco, l'acero campestre, il tiglio, il frassino maggiore, il pioppo, mentre tra gli arbusti la rosa canina, il ...