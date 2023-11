Parla il cardiologo che curò Dwamena prima della morte in campo | «Si poteva salvare | ha deciso lui»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) «Se il defibrillatore non fosse stato espiantato, Raphael sarebbe ancora vivo» dice il professore Antonio Asso,dell’ospedale Miguel Servet di Saragozza che aveva avuto in curo Raphale. Dopo la tragicadel calciatore ghanese suldel Partizani a Tirana, durante una partita del campionato albanese, il medico hato del 28enne al quale aveva diagnosticato i problemi al cuore che gli avrebbero impedito di continuare a giocare. «È morto per una rispettabile decisione personale – ha detto il medico – È la fine di una storia triste e prevedibilee». In una lettera all’Heraldo de Aragon, il medico spagnolo ricorda di aver conosciutonell’ottobre 2019, quando il calciatore giocava nel Real Zaragoza: «il dottor De los Martires del Real Zaragoza, ...