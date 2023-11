Parco Nazionale del Cilento | tutti i nomi del nuovo consiglio d’amministrazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Via libera allana dei componenti ildeldelVallo di Diano e Alburni, presieduto da Giuseppe Coccorullo. Ecco l’elenco completo dellene: consigliere provinciale Carmelo Stanziola (Pd), sindaci Mimmo D’Amato (Petina-Pd) e Rosario Cairone (Trentinara-Pd), consigliere comunale di Atena Lucana Francesco Bellomo (Fratelli d’Italia) per il ministero dell’Agricoltura Luisa Maiuri (consigliere comunale di Castellabate-Fratelli d’Italia), per il ministero dell’Ambiente Elena Anna Gerardo (sindaco di Alfano-Lega), per l’Ispra l’avvocato cassazionista Maria Cetrangolo, per le associazioni ambientaliste il presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato L'articolo proviene da Ildenaro.it.