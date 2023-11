Paolo Masella e Letizia | cosa succede?

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, Anticipazioni puntata 15 novembre 2023:Petris si riavvicinano?fra i due concorrenti del reality!PETRIS, ECCOSTANDO FRA I PAOLETI- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF. Il Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini vi aspetta domani, 15 novembre, alle 21.30, e nel pomeriggio è arrivato un aereo anche per...

Per quanto riguarda la relazione con, la speranza di tutti è che la gieffina sia realmente interessata, dal momento chesembrerebbe aver perso completamente la testa per lei. Anita ...

Paolo Masella: "Massimiliano, non sei al centro dei miei pensieri ... Grande Fratello

Grande Fratello, Paolo a Massimiliano: “Non sei al centro dei miei pensieri!” Isa e Chia

Letizia Petris torna a parlare al Grande Fratello della sua relazione con Nicole, la sua ex fidanzata. «È stata la mia donna, l'amore grande della mia vita e l'ho ...Nicole Conte, ex di Letizia Petris, si è sfogata nuovamente dopo la messa in onda della puntata di ieri del Fratello. In tale occasione, Letizia è stata messa al corrente delle parole scritte dalla su ...