Panchina Napoli | Sergio Assisi promuove Mazzarri | “Ha cuore e grinta”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023), attore e grande tifoso del, in esclusiva ai nostri microfoni si sofferma sul caos dellaazzurra e sul nuovo tecnico. In casatiene banco ormai da tempo la questione allenatore. Nella giornata di ieri la scelta sembrava essere caduta su Tudor, in queste ultime ore, però, la situazione è cambiata e ADL è ad un passo dall’accordo con Walterfino al termine della stagione.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaUn ritorno destinato di certo a dividere la piazza. In molti vedono nel tecnico la persona giusta per cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi magari aprire un nuovo ciclo. Altri, invece, non condividono la scelta e sarebbero andati più su Tudor o un ...