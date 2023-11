Palermo | il City Group conferma Corini | il modello è il Girona

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Contestazioni dei tifosi delper Eugenio, ma per ilil tecnico non è in discussione Momento negativo per il, che ha raccolto appena 4 partite nelle ultime cinque partite, ma nonostante le proteste dei tifosinon è in discussione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il, proprietario del club, sta prendendo in esame le criticità presenti, ma non il cambio di panchina. La stessa cosa accadde già alquando era nella serie B spagnola, e ora la squadra è in cima alla Liga.