Ostaggi di Hamas | ecco gli ostacoli all’accordo sul rilascio

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Vari fattori stanno ostacolando in queste ore l’accordo trae Israele per ildegli. Lo evidenzia la Cnn, precisando che una delle complicazioni nei colloqui in corso è la verifica dell’elenco dei nomi deglie dei prigionieri palestinesi chee Israele dovrebbero rilasciare nel quadro dell’intesa. Secondo due funzionari citati dall’emittente americana, Israele vuole assicurarsi che nessuno dei prigionieri rilasciati abbia legami cone per questo ogni nome proposto viene esaminato attentamente. Un altro fattore che sta rallentando i colloqui è la mancanza di informazioni suglidetenuti da. Dal momento che si ritiene che altri gruppi a Gaza, come la Jihad Islamica, abbiano nelle ...