Osservatorio Altagamma | dai dati Global Blue la spesa tax free per i prodotti di lusso supera i livelli pre-pandemici

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) In Europa continentale lataxdegli shopper internazionali per idelrisulta al di sopra deidel 2019, registrando da inizio anno circa un 15% in più rispetto al 2019. Il mix di nazionalità alla base della ripresa è guidato dagli statunitensi e dai turisti dei Paesi