Orrore nelle mense scolastiche | 13 cucine chiuse dai Nas Muffa | topi e blatte | VIDEO

Leggi su free

(Di martedì 14 novembre 2023) Un veroquello scoperto dai Nas nella maxi operazione che ha coinvolto oltre millein Italia. 13, ogni 3 una è risultata irregolare. Trovatee roditori. Ecco dove Dall’inizio dell’anno scolastico i Carabinieri del Nas sono impegnati in una maxi operazione che coinvolge circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva e catering che operano all’interno diche vanno dagli asili nido sino alle università sia pubbliche che private. In accordo con il Ministero della Salute, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute ha analizzato attraverso una campagna di controlli sul suolo nazionale i punti ristoro....