Orrore nel Napoletano | bullismo e violenza sessuale su un compagno di classe disabile

(Di martedì 14 novembre 2023) Napoli, 14 novembre –neldove un minorenne con disabilità psichica è stato bullizzato, ridicolizzato e addirittura palpeggiato da tre compagni di scuola. Tre giovani di Sant’Antimo (Napoli) sono finiti in carcere stamattina. Ad arrestarli i carabinieri. I tre giovani indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti) sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti persecutori edi gruppo in danno di un minore, con l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima. I fatti sono emersi dopo la denuncia della madre del ragazzino, presentata in caserma lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si tratterebbe di un gravissimo caso diai ...

L'del male si è trasformato in fosse comuni. Come ha raccontato il direttore dell'ospedale, Mohammad Abu Salmiyah, spiegando che 179 persone, compresi neonati e pazienti mortireparto di ...

Orrore nel Napoletano: bullismo e violenza sessuale su un ... Il Faro online

Gli urinano addosso e lo violentano. L'orrore del branco sul ... ilGiornale.it

A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, un ragazzo di 13 anni, studente e giocatore nelle giovanili di una squadra di calcio, si è tolto la vita. Sulla vicenda sono in corso indagini ...secondo la ricostruzione si sarebbe allontanato per cenare con i familiari per poi fare ritorno là dove si stava compiendo un orrore senza precedenti. Per i delitti del Circeo è stato condannato a 30 ...