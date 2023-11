Oroscopo Paolo Fox mercoledì 15 Novembre 2023 | Ariete divertito

Leggi su zon

(Di martedì 14 novembre 2023) L’diFox per oggi,15Al mattino, energia e tante occasioni divertenti. Le storie appena nate sono contraddittorie. Toro Nel pomeriggio ritrovi serenità e fiducia negli altri. Serata piacevole con amici sinceri. Gemelli Mattinata piacevole, pomeriggio sottotono. Rilassati lontano dalle polemiche. Meno parli stasera, meglio è. Cancro Puoi chiarire il rapporto che ti lega con una persona. Sorridere ogni tanto fa bene. Leone Pomeriggio positivo: nel corso di questo periodo devi evitare spese eccessive. Sei un osservato speciale. Vergine Giornata agitata, una proposta che ti fanno in questi giorni non è così allettante. Bilancia Se desideri l’avventura, qualcosa di bello entrerà nella tua vita. Metti da parte la timidezze e le ...