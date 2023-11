Oroscopo Branko oggi 14 novembre | le previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023)14è martedì 14e siamo ancora agli inizi di una nuova settimana. L’astrologo più amatointerpreta i passaggi astrali, seguiamo insieme le sue indicazioni per capire se quella diè una giornata fortunata o se è meglio rimandare gli impegni. Chissà quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna e quelli meno fortunati. Scopriamolo insieme con le suedel giorno142023: Ariete, Toro e GemelliAriete: questa è la giornata giusta per rimetterti in gioco, se stai vivendo un momento di crisi con il tuo partner non trascinare le cose per troppo ...