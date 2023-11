Ore d’ansia per due ex fidanzati di 22 anni scomparsi da giorni Il litigio e gli ultimi messaggi

(Di martedì 14 novembre 2023) Sonoda sabato sera, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Ancoria giallo sulla giovane coppia. L’automobile su cui si trovavano è stata segnalata al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le telecamere hanno registrato il passaggio del veicolo al confine con la provincia di Pordenone. I carabinieri hanno intensificato le ricerche in zona. I due sono stati segnalati per l’ultima volta sabato 11 novembre ai tavolini di un McDonald’s di Marghera nel Veneziano verso le 18. Più tardi, intorno alle 23 e 15, la Fiat Grande Punto nera di Turetta – targata FA 015 YE – si era fermata a Vigonovo, dove abita la 22enne. Un vicino di casa è uscito a fumare e ha sentito che i due erano nel pieno di una lite, come ha raccontato Andrea Camerotto, zio di Giulia. «Lasciami», ha gridato lei secondo la testimonianza. Lui le ha afferrato un braccio e l’ha trascinata ...

