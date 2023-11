Oppenheimer | Christopher Nolan vi esorta a comprare il blu-ray | alla faccia dello streaming

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023)hato i fan ain blu-ray in modo da avere una copia fisica, in risposta alle “malvage” piattaformeche possono rimuovere il film dal catalogo in qualsiasi momento. Il regista celebre per il suo approccio allo spettacolo cinematografico ha sottolineato quanto sia ugualmente importante gustare il film in versione domestica in blu-ray e avere un supporto tangibile che duri a lungo.talks about “trying to translate the photography and sound in #…for a version that you can buy and own at home and put on a shelf so no evilservice can come and steal it from you.”https://t.co/UJbRshlGgL pic.twitter.com/Hr5no5TSvX — Variety ...