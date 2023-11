Operaia di 26 anni muore schiacciata da un macchinario | è l’ennesima vittima sul lavoro

(Di martedì 14 novembre 2023) Grishaj Anila aveva 26ed era impiegata in una ditta di surgelati in provincia di Treviso. Per cause ancora da accertare è mortada un

Dalle prime verifiche sembra che l'operaia, 26 anni, sia rimasta "incastrata, all'altezza del capo, in un macchinario della ditta", si legge in una nota dei carabinieri. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Ancora un incidente sul lavoro in Italia, dove nel pomeriggio di oggi è morta un'operaia albanese di 26 anni, Grishaj Anila. La giovane era impiegata in un'azienda di surgelati a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Ancora una morte sul lavoro. Una giovane vita finita in tragedia. Una ragazza è rimasta uccisa da un macchinario che l'ha incastrata e schiacciata, all'altezza del capo, nella ditta.