Openjobmetis presenta il nuovo programma di welfare Wow - Parental edition

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023)Spa - prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana - in linea con i nuovi trend del mondo del lavoro e dell'impresa che hanno ridisegnato le priorità e i bisogni delle persone, ha deciso di implementare ulteriormente il set di misure del proprioaziendale attraverso “WoW-” (WoW è l'acronimo diWellBeing). Si tratta di una serie di servizi, strumenti e opportunità dedicati alle mamme e ai papà finalizzato a favorire e tutelare la genitorialità. L'iniziativa si fonda su una visione nella quale ilaziendale non è fatto soltanto di interventi concreti, ovviamente importanti e indispensabili, ma anche di una cultura che pone al centro la tutela della relazione tra genitore e azienda. Le ...