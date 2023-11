OnePlus 12 | la variante Global visita la certificazione CQC | i dettagli

(Di martedì 14 novembre 2023) Come ben sappiamo, il12, in versione, è il prossimo modello di smartphone di punta dell’azienda, ma prima del suo rilascio ufficiale, il device è stato avvistato su una nuova piattaforma diinternazionale rivelando la sua potenza di ricarica rapida. Andiamo a scoprire insieme tutti i. Il prossimo smartphone del produttore cinese è stato avvistato sulla piattaforma diCQC con il numero di modello CPH2581. Proprio la scorsa settimana, il12 ha ancheto i database TDRA e EEC. Stando a quanto riferito in anticipo dal noto ed affidabile insider cinese Digital Chat Station, il12 sarà alimentato da una grande batteria da 5400mAh, e dando uno sguardo all’elenco online, è possibile ...

OnePlus Nord N30 SE: nuova variante del Nord 30 in arrivo Matrice Digitale

OnePlus 12 utilizzerà un nuovo sensore d'immagine Lytia realizzato ... HDblog

dimensioni spesso maggiori spessore non certamente contenuto piega che, a prescindere dal prodotto, rimane comunque ancora oggi visibile. Tutti compromessi oggi necessari per coloro che si avvicinano ...Il OnePlus 11 ha fatto parte di una corsa all'acquisto per essere uno dei primi Snapdragon 8 Gen 2-sul mercato cinese in un anno.2023, che ha fatto il suo debutto sul mercato internazionale quasi un ...