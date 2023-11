Omicidio Erika Preti | il fidanzato che la uccise con 57 coltellate torna a casa perchè obeso

(Di martedì 14 novembre 2023) Dimitri Fricano avrebbe dovuto scontare 30 anni di carcere per aver ucciso con 57nel 2017 la fidanzata, allora

L'uomo condannato per l'di San Teodoro nell'estate di sei anni fa non può restare dietro le sbarre, ma 'solo' ai ... 'Io non vivo più e chiedo scusa ai genitori di, già l'ho fatto anche ...

Omicidio di Erika Preti, il fidanzato condannato per omicidio è ai domiciliari e parla in tv TorinoToday

Dimitri Fricano uccide la fidanzata Erika Preti ma è già fuori dal carcere perché obeso e fuma troppo: "Sono uscito di testa" Today.it

Dimitri Fricano è stato condannato per l'omicidio di Erika Preti ed è uscito dal carcere "perché obeso". Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui.In carcere per i delitti del 26 febbraio 2022 a Porto Torres, l’imputato si è sottoposto a esame: «Dei momenti dell'aggressione ho solo ricordi sfocati» ...