Omicidio con modalità mafiose | sei arresti | due sono salernitani

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin tutto sei, quattro di Bari e due di Salerno, le persone arrestate dai carabinieri perché coinvolte nell’di Fiorentino. Il killer, secondo gli inquirenti, era a bordo di una moto guidata da un complice e sparò con una pistola mitragliatrice. Gli arrestatiMichele Giangaspero e Piero Mesecorto (43 e 35 anni), considerati gli esecutori materiali dell’; Luigi Guglielmi e Carmine Maisto, considerati i mandanti; Mario Del Vecchio e Pasquale Maisto, considerate le vedette che hanno aiutato nell’esecuzione del piano.accusati diin concorso, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dalle. Tre degli indagati erano già detenuti per altra causa. Degli altri tre, due ...

L'del 2006 Anna Politkovskaja, cronista di Novaja Gazeta, fu uccisa il 7 ottobre del 2006. ... Aveva criticatoi suoi numerosi reportage il governo di Putin e soprattutto l'intervento ...

Con il delitto Cataldo a Cetraro si “rompe” la pace tra i clan: l’omicidio indica un mutato Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Omicidio con modalità mafiose: sei arresti quotidianodipuglia.it

