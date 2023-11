Olanda | Koeman | «Ci sono troppi infortuni | avrei dovuto far meglio»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Ronald, commissario tecnico dell’, ha parlato delle condizioni fisiche de suoi calciatori. I dettagli Ronald, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ora sappiamo che cimolti. Nel nostro caso è un po’ di più per un certo periodo di tempo. Brobbey e Bergwijn?stati qui, ma erano così sovraccaricati che nondisponibili. Glitali che sabato non saranno in forma. Brobbey?sorpreso che non stia facendo bene. Penso cheproteggerlo un po’ di più.un cattivo politico, a volte vieni punito per questo....