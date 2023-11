Oggi è la Giornata Mondiale del Diabete

Leggi su zon

(Di martedì 14 novembre 2023) Ladelsi celebra ogni anno il 14 novembre: la data è stata scelta in quanto celebra la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best, scoprì l’ insulina, nel 1921, e il cui risultato consentì riguardo aldi passare da una malattia mortale a una malattia controllabile. Più di 60 paesi aderiscono a questa campagna ed è stato deciso che, in questa data, diversi monumenti nel mondo, vengano illuminati in blu come un segno di speranza per le persone che vivono con questa malattia e coloro che sono a rischio di sviluppare la malattia stessa. La ricorrenza è stata istituita nel 1991 dalla Internationals Federation (IDF) e dall’ Organizzazionedella sanità (OMS) in risposta all’aumento delle ...