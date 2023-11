Oggi a Brescia arrivano le stelle

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) Prima di scoprire che cosa succederàpomeriggio a, un bigino per ripassare. La guida Michelin è il primo esperimento di brand journalism della storia. Per convincere i loro clienti a consumare più gomme, i proprietari dell’azienda di pneumatici si inventarono un librino che li aiutasse a scovare officine, ma anche hotel e ristoranti fuori dalle città, per incentivare l’uso dell’auto e la conseguente usura delle ruote. È una guida, e non critica gastronomica: quindi serve per dare consigli ai lettori fedeli, che la vedono come un amico che suggerisce luoghi che funzionano per quel target specifico. Solo il 20% dei ristoranti citati in guida ottiene anche le. La stella, o come meglio si chiama, il macaron, viene attribuito al ristorante nel suo totale. Dire “chef stellato” è quindi un errore. Gli ispettori girano in ...