Oggi 14 novembre | San Lorenzo O’Toole Prigioniero a 10 anni | diventa grande operatore di pace

(Di martedì 14 novembre 2023) Sanè il patrono di Dublino, monaco e vescovo passato alla storia per aver operato per la. Ma la sua infanzia è segnata dalla drammatica esperienza della prigionia. Di nobile famiglia, SanO’ Toole nacque nella contea di Kildare, in Irlanda, nel 1128. Durante un saccheggio nel villaggio in cui abitava L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"Lotus" , il quarto album in studio di Elisa , compie venti anni. Venne infatti pubblicato il 142003 quando la musicista di Monfalcone aveva ventisei anni. All'epoca, in sede di ...

Kiev: attacco russo contro ospedale a Kherson, 2 morti Sky Tg24

«Il Garante ha messo in castigo il capriccioso Landini e bocciata la pretesa del leader della Cgil di trascorrere un weekend lungo il 17 novembre impedendo a 20 milioni di italiani di muoversi. Non ...È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:30 italiane in poi si sono disputati quattro incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a sc ...