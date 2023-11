Occupano appartamento di un anziano ricoverato | Una denuncia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono state le pattuglie della Polizia di Roma Capitale a permettere, questa mattina, ad un signore di 85 anni di ritornare in possesso del suo alloggio. L’uomo, tre giorni fa, è stato costretto a recarsi in ospedale per alcuni accertamenti urgenti ma, al suo ritorno, si è trovato casa occupata da 4 persone. Gli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), diretti dal dottor Stefano Napoli, sono intervenuti in breve tempondo una ragazza italiana di 23 anni, responsabile di aver forzato la porta d’ingresso ed aver fatto entrare il suo compagno con i figli all’interno. Gli abusivi, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa alternativa, poi rifiutata, sono stati fatti uscire permettendo all’assegnatario dell’, di proprietà di Roma Capitale, di poter far rientro nella sua abitazione. (Com/Red/Dire)