(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA - "Fabbricata in Europa per clienti europei" lo slogan coniato dallaper il lancio della nuova C - HR. Dal 2016 ad oggi ne sono state vendute 90.000 e 85.000 unità sono ancora circolanti. ...

Per la prima volta in Europa ilC - HR utilizza acciaio ad alta resistenza che comporta una riduzione del 10% di CO2 durante il processo di produzione. Quattro i propulsori elettrificati ...

Nuovo Toyota CH-R, dal design forte e distintivo Agenzia di stampa ... Italpress

Annalisa è ambassador di Nuovo Toyota C-HR Toyota

ROMA - "Fabbricata in Europa per clienti europei" lo slogan coniato dalla Toyota per il lancio della nuova C-HR. Dal 2016 ad oggi ne sono state vendute 90.000 e 85.000 unità sono ancora circolanti. La ...Renault starebbe preparando il lancio di un’innovativa auto elettrica compatta, posizionandosi come precursore nello sviluppo di veicoli accessibili e sostenibili. Questo misterioso nuovo modello, che ...