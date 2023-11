Nuovo Bonus da 600 euro e inserimento lavorativo | una straordinaria opportunità da non perdere

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 14 novembre 2023) In arrivo unda 600per chi è disoccupato e vuole ampliare le proprie abilità professionali. A chi spetta? I cittadini privi di impiego possono usufruire di un sussidio economico per partecipare a corsi di formazione professionale in maniera totalmente gratuita. Chi ha diritto aldisoccupati? – InformazioneOggi.itIn questo modo, possono trovare nuovelavorative o migliorare le proprie prospettive occupazionali. Il sussidio è rivolto a coloro che risiedono nella Regione Campania e che hanno i requisiti per prendere parte al cd. Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori). In particolare, si tratta di: titolari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che subiscono un taglio maggiore del 50% dell’orario di lavoro; lavoratori fragili o vulnerabili, ossia giovani ...