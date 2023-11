Nuove stelle Michelin | la geografia della guida rossa guarda finalmente più a Sud

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 14 novembre 2023) Non era mai successo in 69 edizioni diItalia : essere nell’Olimpo dei ristoranti treda cinque anni, veder chiudere il proprio ristorante dove è partita la rivoluzionaria idea di cucina di «Cook the mountain» , ripartire da una nuova sede e riconquistare nel medesimo anno le ambitissime tre. E’ successo oggi sul palco del Teatro Grande di Brescia...