Nuove opportunità di lavoro nel Sannio | entro la fine dell’anno 1500 nuove assunzioni

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’incremento in termini occupazionali rilevato nella provincia di Benevento rispetto allo stesso meseprecedente (in valori assoluti + 440 a Benevento) rappresenta un segnale positivo del sistema produttivo. Ciò è quanto emerge dal “Bollettino mensile” del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese. Le entrate previste si concentreranno nel settore dei servizi (70% a Benevento). Delle 2.230previste nel mese di novembre 2023 per la provincia di Benevento delle 1.500il 38,9% (590) è destinato ad impiegati appartenenti alle professioni commerciali e servizi, il 33,8% (510) ad operai specializzati e il 20% (300) a dirigenti e professioni altamente ...