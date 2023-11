Nuova apertura in città | «La Farcia» presenta i suoi strepitosi panini gourmet

(Di martedì 14 novembre 2023) É stato inaugurato in centro Bergamo, nel bellissimo palazzo Liberty Casa Paleni, il 14esimo punto vendita del marchio piemontese famoso per ifarciti con ingredienti selezionati della tradizione regionale. Da provare.

Norwegian Air Shuttle ha annunciato l'di tre nuovi collegamenti dall'Aeroporto di Milano Bergamo , programmati nell' orario ... che saranno operati con aeromobili digenerazione ...

Nuova apertura in città: «La Farcia» presenta i suoi panini L'Eco di Bergamo

Nuova apertura in via XXV Aprile: arriva il brand di scarpe Sebago Genova24.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Amazon Italia ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione di parità di genere per tutte le sue linee di business, dagli uffici corporate passando per il ...Ma non solo,

Oltre alla delegazione dell'Aeronautica Militare, a Dubai era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e l'azienda italiana Leonardo che ha una forte presenza ...