“Non succedeva da anni” Uomini e Donne | l’ultima notizia è choc Soprattutto per Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023), unapessima e totalmente inaspettata quella arrivata aDedopopuntata. Puntata che ha visto e Brando e Cristian continuare la conoscenza con le rispettive corteggiatrici e dunque papabili scelte dei due tronisti rimasti in gioco dopo l’addio di Manuela Carriero. Non sono mancate sorprese, perché la scelta del tronista romano di portare in esterna Valentina è rimasta indigesta sia a Valeria che a Virginia che in lacrime ha deciso di abbandonare lo studio. Se Cristian inizialmente resta sulle sue, poi decide di seguirla nei camerini per farla ritornare sui suoi passi. Brando? Dopo un riavvicinamento con Beatriz, l’esterna in cui tutto sembra procedere per il meglio. Scatta anche un bacio ma quando la corteggiatrice gli sussurra ...