Non solo la squalifica | altra beffa per Tonali

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo ladovuta alle indagini su Sandroin merito alle scommesse, ecco l’ennesimaper il centrocampista. Il caso scommesse che circa un mese fa ha coinvolto i calciatori del nostro calcio si è poi concluso con alcuni calciatori colpevoli in primis Nicolò Fagioli e Sandro. L’ex mediano rossonero dopo lae la shitstorm che lo ha coinvolto ha dovuto anche fare i conti quindi con l’opinione pubblica che non ha preso al meglio l’atteggiamento del campione italiano. Di fatti quello che è successo è stata una pessima pubblicità per il calcio italiano, per la Nazionale e i calciatori che ne fanno parte, facendo emergere per qualche settimana il lato oscuro del calcio del nostro paese, da sempre ricco di questioni poco piacevoli e soprattutto che denotano quanto sia ...