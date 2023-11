“Non ci credo” Grande Fratello | Fiordaliso in lacrime | è arrivato anche il suo momento

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Spazio a forti emozioni nella mattinata del 14 novembre. Dopo la puntata in diretta delha ricevuto un regalo che non poteva non farla finire in. A parlarne è stato direttamente il sito ufficiale del reality show di Canale 5, infatti la concorrente è stata subito avvisata dagli altri e si è commossa. Per lei si è trattato di un evento unico nel suo genere, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa. Veramente bellissime le immagini trasmesse durante la diretta H24 delsu Mediaset Extra, infattisi è accorta di quel regalo ed è scoppiata quasi in. Tutti gli altri gieffini si sono avvicinati alla cantante e si sono congratulati con lei. Vediamo insieme a cosa ha assistito la ...