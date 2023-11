Nitto ATP Finals | terza giornata | programma e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Con la secondache è andata in archivio, e che è stata ricca di sorprese, oggi leATPdanno il via alle danze alladella fase a gironi. Oggi Sinner contro Djokovic spera di emulare quello che ieri Zverev ha fatto con Alcaraz, ovvero batterlo al termine di un gran bel match conclusosi 6-7, 6-3, 6-4. Grande attesa però anche per l’altro incontro, quello tra Tsitsipas e Rune, i due grandi sconfitti della primanel gruppo verde. Andiamo dunque a vedere orari edegli incontri e soprattutto dove seguirli in televisione.ATP: ilNovak Djokovic – Crediti Foto: Roland Garros FacebookI primi due ...