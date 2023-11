Nicole Conte | ex di Letizia | sbotta contro il GF | “Grave giustificare” FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 novembre 2023), ex diPetris, si è sfogata nuovamente dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello. In tale occasione,è stata messa al corrente delle parole scritte dalla sua ex sui social in questi giorni, in cui è stata accusata di aver commesso tradimenti e atti violentila sua ex. In molti, però, hanno giustificato il comportamento diadducendo come motivazione la sua tenera età. Ebbene, questo messaggio che è stato mandato durante la puntata di ieri del GF non è stato certamente gradito da parte di, che ha pubblicato un nuovo sfogo. Lo sfogo diil Grande Fratello dopo la puntata Stanotte, dopo la messa in onda della puntata del 13 ...