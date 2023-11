Nicholas disperato in studio e in casetta | i suoi compagni sono tutti con lui

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 novembre 2023) Questo pomeriggio, martedì 14 novembre 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici 23. La striscia quotidiana del talent ha tenutoa ai tanti fan degli allievi di questa nuova edizione del programma tv. Che cosa sarà accaduto? Tra le altre cose,ha avuto un momento di sconforto dopo la puntata andata in onda domenica, per poi affrontare un compito che era stato assegnato diverse settimane fa… Scopriamo i dettagli di quello che è stato mostrato. Amici 23, il momento di sconforto diCome vi stavamo anticipando, in puntata si è tornati indietro a quello che è accaduto domenica. L’esibizione dinella gara di ballo non ha fatto impazzire di gioia la Celentano che lo ha definito come una vespa impazzita. Evidentemente nemmeno Rossella Brescia, la giudice ...