NFaT | le opere d' arte digitali diventano gioielli dei grandi marchi del Made in Italy

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) - LeNFT, registrate sulla Blockchain, si comprano pagando in euro e con tutte le garanzie di un acquisto tradizionale Roma, 14 novembre 2023 - Cos'è l'? Si tratta did'che ritrovano una forma fisica, sono iti contenute su delle pendrive conservate in cofanetti da gioielleria. Al pari dei tradizionali NFT sono registrati sulla blockchain ma sono acquistabili in valute reali tramite operazioni bancarie e processi legalmente trasparenti. Glisono creati da celebri artisti italiani per rappresentare brand delindi fama internazionale, sono inoltre collezionabili e a tiratura limitata. L'NFT è per molti ancora un concetto oscuro, ma altro non è che la versione originale, ...