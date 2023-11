Netflix | arriva il capitolo finale di The Crown

Leggi su tvzoom

(Di martedì 14 novembre 2023) TheComincia l’ultimo atto della famiglia (ir)reale Il Messaggero, di Vittorio Sabadin, pag. 27 Il 16 novembre, giovedì prossimo,distribuirà la sesta stagione di The. È l’ultima, non ce ne saranno altre. Racconterà la morte di Lady Diana, l’incontro tra William e Kate, il matrimonio di Carlo e Camilla e lì si fermerà. Harry e Meghan saranno risparmiati, così come il principe Andrea. Non ci saranno la morte della regina Elisabetta, né l’ascesa al trono di suo figlio. La serie cominciò il 4 novembre 2016, sette anni fa, e si concluderà dopo 70 puntate e altrettante ore di trasmissione. Mai una famiglia al mondo è stata scrutinata in modo così scrupoloso e, molto spesso, inesatto. Ma nessuna delle persone ancora in vita di cui si raccontava la storia ha protestato o detto qualcosa, obbedendo alla Regina il cui motto ...