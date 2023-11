Neonata trovata morta in culla | arrestati entrambi i genitori | “Omicidio e maltrattamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Sul corpicino furono trovati lividi e bruciature e fu aperta un’inchiesta. A poco più di due mesi dalla morte della piccola Aurora, di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato icon l’accusa di. La piccola, di nemmeno due mesi, fusenza vita nellalo scorso 2 settembre. Sul corpo i sanitari trovarono ustioni e segni come ecchimosi sull’addome, le gambe e i piedi. La salma fu sottoposta a sequestro e fu disposta l’autopsia. Le indagini dei militari dell’Arma hanno portato al sequestro del cellulare dei due coniugi, dai quali, come appreso da LaPresse, sarebbero emerse conversazioni fra i due che avrebbero fatto emergere un quadro indiziario a loro carico. Dettagli e informazioni che, assieme ad alcune testimonianze e al ...