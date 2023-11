Nba | i risultati della notte | Boston batte New York | Siakam trascina Toronto

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Terza vittoria consecutiva per iCeltics che battono i NewKnicks 114-98 al TD Garden in un match equilibrato per un tempo. La svolta arriva nel terzo quarto con il +10 fatto registrare dai padroni di casa,ti dal solito Jayson Tatum. Il 25enne di St Louis chiude la sua gara con 35 punti (17 solo nell’ultimo quarto), 6 rimbalzi e 7 assist. Positiva anche la prestazione di Jaylen Brown (22 punti) e Kristaps Porzingis (21), mentre in casa Newnon bastano i 51 punti in due tra Jalen Brunson (26) e Julius Randle (25 e 9 rimbalzi) per sistemare una serata storta al tiro (41.8%). Si ferma così la buona striscia didei Knicks che scivolano ad Est con 5 vittorie e altrettante sconfitte. Tornano a vincere invece i Milwaukee Bucks che superano 118-109 i Chicago Bulls con le ...