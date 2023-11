NBA | avvio di stagione monstre per Jayson Tatum | Lega avvisata

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Altro giro, altra partita, altra vittoria per i Boston Celtics che non si placano e schiantano i Knicks 114-98 al Garden, portandosi in vetta alla Eastern Conference con le stesse vittorie dei Philadelphia 76ers, che però hanno una partita in meno. L’inizio dicosì fruttuoso e consistente da parte dei verdi era preventivabile, ma non scontato. Erano da valutare vari fattori, tra cui: la coesistenza del quintetto base, con gli arrivi di Porzingis e Jrue Holiday, le rotazioni e le risorse dalla panchina date le partenze di Malcom Brogdon e Robert Williams III, e soprattutto il rendimento e la crescita dei due J’s, le due stelle della squadra, ovvero Jaylen Brown e. Proprio quest’ultimo ha iniziato lain maniera eclatante ma paradossalmente quasi in sordina. Il sistema di gioco funzionale a ...