Nazionale | Spalletti corre ai ripari | oltre a Lazzari | convocato anche Biraghi

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) “Farò altre convocazioni”, aveva annunciato Lucianoin conferenza stampa in vista dei match dellaazzurra contro Macedonia del Nord e Ucraina. Per il match dell’Olimpico Di Lorenzo sarà squalificato, mentre Cambiaso non è al meglio. Il commissario tecnico ha cosìil terzino della Lazio, Manuel(già annunciato ieri sera) e Cristiano(Fiorentina). In vista delle ultime due partite valide per le qualificazioni a Euro2024 (in programma rispettivamente venerdì 17 a Roma e lunedì 20 a Leverkusen, in Germania) il capitano viola prenderà già parte alla sessione di allenamento di questa mattina, mentre l’arrivo del difensore biancoceleste è atteso per la tarda mattinata. SportFace.