Nazionale | Luciano Spalletti | “Probabilmente faremo altre convocazioni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Non è iniziato nel migliore dei modi questo ritiro per l’Italia che in settimana sarà impegnata contro la Macedonia del Nord venerdì e poi con l’Ucraina venerdì. Diversi dei giocatori convocati dal commissario tecnicohanno infatti dovuto dare forfait per via di alcuni infortuni e non è da escludere che possano esserci nuove. Ad affermarlo è stato lo stesso CT nella conferenza stampa di inizio raduno che si è tenuta ieri. Ecco cosa ha detto.: “Andremo a fare” Crediti foto:Italiana di Calcio FacebookLe parole diin conferenza stampa riportate dal sito delle FIGC: “Vincere la prima partita ci dà un vantaggio ...