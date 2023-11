Napoli Tudor | ci siamo | c’è l’ok del tecnico I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Igorha detto sì al. L’allenatore ha accettato la proposta di De Laurentiis e in giornata potrebbe arrivare l’annuncio Igorha detto sì al. L’allenatore ha accettato la proposta di De Laurentiis e in giornata potrebbe arrivare l’annuncio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ilcroato è pronto a sedersi sulla panchina azzurra per i prossimi 7 mesi e in più la società avrà un’opzione di rinnovo annuale.