Napoli | torna Mazzarri | è ufficiale De Laurentiis | “Bentornato Walter”

(Di martedì 14 novembre 2023) Ildi Aurelio Deha esonerato ufficialmente Rudi Garcia: in panchina il ritorno dell'allenatore di San Vincenzo

L'allenatore di San Vincenzo, che in passato ha allenato ilper quattro anni, ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il presidente gli ha dato il benvenuto con il classico ...

Napoli, Mazzarri torna in panchina: Walter, vieniti a pigliare il perdono Il Sole 24 ORE

Mazzarri torna al Napoli, ed è subito star sul presepe Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L’Ingv ha diffuso il bollettino dei Campi Flegrei per la settimana 6-13 novembre 2023; i dati non suggeriscono evoluzioni significative a breve termine ...