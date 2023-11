Napoli | sempre più vicino il ritorno di Mazzarri in panchina

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Waltersta per tornare sulladel: oggi pomeriggio l’incontro con De Laurentiis per il ruolo di traghettatore Sarà Waltera prendere il posto di Rudi Garcia sulladel. Come riferito da Sky Sport, De Laurentiis ha sciolto le riserve sul nuovo tecnico. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro con il tecnico toscano negli studi della della Filmauro a Roma: per lui un ruolo da traghettatore.