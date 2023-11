Napoli | Pardo su Mazzarri | “Allenatore per anni vittima del suo personaggio”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Il telecronista di DAZN Pierluigiha commentato all’interno della trasmissione radiofonica Tutti Convocati in onda su Radio 24 il ritorno sulla panchina deldi Walter: “È stato perdelche si è creato da solo a causa della sua cattiva gestione della comunicazione alla stampa e non solo. Ormai è diventato schiavo delcreatosi a seguito di alcune dichiarazioni. Emblematico quanto disse nel dopo partita di un Inter e Verona, quando scaricò le responsabilità del pareggio subito in rimonta al cattivo tempo“. SportFace.